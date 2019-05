In de 74 jaar dat ik nu op dit ondermaanse verkeer, heb ik nog nooit SP gestemd en ik zal dat ook niet doen in de tijd die mij nog rest. De SP heeft en had m.i. té verkeerde vrienden en is m.i. een ééndimensionale partij, waar ik me nooit of te nimmer bij thuis zou voelen. Desondanks vind ik dit filmpje een voltreffer. Frans Timmermans is voor zover ik kan zien, een volkomen onbetrouwbare engnek en een gevaar voor onze democratie. Normaliter hou ik niet zo van op de man spelen, maar in dit geval heiligt het doel de middelen. Gezien de reactie van de bjjzitters bij Pauw, was het op een gevoelige plek en dat hoort ook zo.