Beste film ooit natuurlijk, maar we kenden hem inmiddels wel een beetje. En het Oude Testament is sowieso moeilijk metal, dus dit lijkt ons een zeer gepaste vertaling. Eh oh oh oh wat is het weer hedendaags hè? Jan Dijkgraaf en z'n gele hesjes als Mozes en de joden, RUTTE AL FARAO OF NIET DAN? Geintje, maar wel oprecht zin in Jordan Petersons aangekondigde Exodus-collegeserie, want z'n tot nu toe dertien colleges over "The Psychological Significance of the Biblical Stories" waren ronduit geniaal. Chag sameach!

you: you can't dance to the Prince of Egypt soundtrack

me, an intellectual: pic.twitter.com/wirCRKxT7k — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 18 april 2019

De OG's