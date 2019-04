Waarom in hemelsnaam al die dure gasten voor de vorm op en neer laten reizen naar Strassbourg? Om daar te vergaderen over het klimaat en de CO2 footprint van die EU kostenposten?

Waarom niet iedereen verplicht laten stemmen via z'n Europese DIGID, scheelt een berg onnodig reizen en levert heeeeel veel tijdswinst op, om het een keer te kunnen hebben over de echte problemen in de EU vaak mede veroorzaakt door het EU beleid?

Wat zijn het toch een stel inefficiënte kneuzen, onbegrijpelijk. En dan populair doen over die grote bedrijven, laat ik dit zeggen zelfs middelgrote bedrijven doen dit soort zaakjes even via Skype of een ander digitaal systeem, in plaats van CO2 onvriendelijk te reizen.