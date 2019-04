@Ce ca! | 14-04-19 | 22:23: Ik vond vooral het begin goed gemaakt. Lekker dramatisch en mooie graphics. Maar daar wordt al een beetje het doemscenario over het klimaat over 100 jaar al in beeld gebracht.

Die wetenschap weerleg ik echt ten zeerste. Wat ook vrijwel meteen wordt gezegd is: one thing is for sure: the universe has just begun.

Nogmaals het universum is oneindig dat wil zeggen: geen begin, geen einde. Big bang theory: bullshit! We zien het universum expanderen dus denken we: AH dus die expansie is ooit begonnen: nope.