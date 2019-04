We schakelen om 10u15 live over naar de plenaire zaal, waar een aantal modelpolitici (die we ter beschikking hebben gesteld aan onze modeldemocratie) een modeldebat zullen voeren met een modelregering over het landelijke modelsysteem van modelrechters en modelinstanties die een modelpatiënt de kans gaven om een modelburger ongezien van haar modelbestaan te beroven. Op volgorde van een modelsprekerslijst (pdf) zullen zij hun modelkritiek en modelverontwaardiging etaleren, die vervolgens van een modelreactie en een modelspijtbetuiging wordt voorzien door modelministers Dekker en Gabberwaus. Daarna worden er nog wat modelmoties ingediend en door een modelstemming geloodst, waarna ze allemaal een modelglas drinken, een modelplas doen, en alles blijft zoals het model altijd al was. Zodat de modelmaatschappij de adem weer in mag houden tot het volgende modelincident, omdat onze samenleving nou eenmaal geen idee heeft wat het aan moet vangen met moordenaars, verkrachters en psychopaten die niet in het model van braaf burgerschap passen.

Update: Familie Faber is present in Tweede Kamer. Dapper/loodzwaar.

Update 10u25: Het is kennelijk ook zwaar voor Kamerleden. Eerste spreker Attje Kuiken (PvdA) vraagt om schorsing omdat ze duizelig wordt.

Update 10u28: Minister Dekker begint debat met het verkeerd informeren van de Kamer. Op een detail, maar toch: het onderstreept dat ie z'n zaken niet op orde heeft.

Update 10u31: Attje Kuiken vervolgt, maar slikt wel een paar flinke brokken in haar keel weg. CDA wijst er wel fijntjes op dat behandeldwang door de PvdA uit de wet is gehaald.

Update 10u42: SGP-profeet Kees van der Staaij wijst er fijntjes op dat iedereen in de Kamer dit vandaag het allerbelangrijkste onderwerp ooit vindt, maar hoe snel is dat weer vergeten als de wetten en regels niet aangepast worden?

Update 11u05: Vvd-groentje Jeroen [naam alweer kwijt] worstelt zich door spreektijd. Houdt vvd-verhaal over strenge rechtspraak. Verdedigt daarmee vvd-minister die de touwtjes te veel liet vieren. TSJA.

Update 11u13: Van Toorenburg (CDA) begint over DE TOON tegen PVV-Kamerlid Markuszower, die zich boos maakt over het 'verrotte, constant falende rechtssysteem'. Want DE TOON, dat is het probleem natuurlijk.

Tweede Kamer livestream na de breek.