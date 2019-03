Tjongejongejonge- als er al een jonge honden eerbetoon bestaat aan AlphaVille met "Forever Young" dan is het deze dus:

-"Let's dance in style, let's dance for a while

Heaven can wait we're only watching the skies

Hoping for the best, but expecting the worst

Are you gonna drop the bomb or not?"

"Let us die young or let us live forever

We don't have the power, but we never say never

Sitting in a sandpit, life is a short trip

The music's for the sad man

Can you imagine when this race is won?

Turn our golden the faces into the sun

Praising our leaders, we're getting in tune

The music's played by the, the madman"

Dat -"The music's played by the, the madman",

dat neem ik dan toch voor mijn rekening? *KLOK!*