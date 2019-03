Maar inderdaad,alles in de remake en vintage om nog een beetje kleur en guur in de meuk aan te brengen.

Films als Dr, zivago,Love story of the Cannonball run hebben we weer voorbij zien komen afgelopen jaar in de remake.

En voor wat betreft de muziek zit er geen vernieuwing meer in als je het in stromingen zoekt.

De modekoningen trekken bij bosjes hun laatste houten jas aan,en aan dat front is het de seizoenen vanaf 1965 tot 2000 kopiëren tot ze uiteindelijk straks uitkomen bij een degelijke burka.

Dus in dat opzicht; ja, onze westerse cultuur is dicht geregeld,ontdaan van vrijheid in expressie en vrijheid in leven en laten leven principes.

Gesmoord door verboden en boetes voor woorden en daden van roken in het park,tot eten wat je lekker vindt,van rijden zonder gordel,tot zelf bepalen naar welke arts je wilt.



De nieuwe vader en moeder in het westen voeden ook niet meer zelf op... dat doet meesteren juf tegenwoordig, op een linkse rubbertegelmanier!

Want gekwetst worden mag niet meer.kwetsen mag niet meer, je bent inclusief!

Wat inhoudt dat je allemaal in een apart hokje jaloers zit en moraal hoogstaande deugmensen zitten te loeren naar elkaar of de ander iets fout doet.

Wat had ik ons Westen voor de toekomst graag beter gegund dan de robotisering,het eten van insecten,en op de blote voeten de moskee in.