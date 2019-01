Ja, we begrijpen de reactie ook wel natuurlijk. Want het was zo'n beetje de intersectionele natte droom. Zo'n WASPennest ook al waren het katholieken LYNCHTE iemand met op vrouw&islam na de hele minority bingo-kaart vol. Nathan Philips was geen Vietnam-veteraan trouwens. In het CNN-interview zegt hij op 0:38: "I'm a Vietnam-times veteran, and I know that mentality of "There's enough of us. We can do this." In hun eigen transcript onder de video vergeet CNN echter "-times" achter "Vietnam" te zetten, waarna Philips beschuldigd werd van liegen over zijn diensttijd. Hierop trok stolen valor exposer en oud Navy SEAL Don Shipley z'n papieren tevoorschijn, en concludeerde dat Philips een koelkast-reparateur bij de USCM Reserves was die drie keer AWOL ging. Maar goed, het gratuite exotisme waarmee Philips vervolgens opgevoerd werd als spiritueel anker, en Philips daar zelf even gratuit in mee ging door te praten alsof Native Americans onderling zo vredig waren voordat de Europeanen op bezoek kwamen, is natuurlijk ook weer om te huilen.

Maar goed, nu, eindelijk, spreekt het GEZICHT VAN HET KWAAD in de vorm van de 15-jarige Nick Sandmann. Volledig op z'n Amerikaans opgeknipt in onhebbelijk korte fragmentjes, maar ja, het is niet anders. Hij knippert bijna niet met z'n ogen en lijkt eigenlijk een beetje gedrogeerd. Maar goed, ga er maar eens zitten op je 15e hè.