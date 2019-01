Reminder 3⃣: Our policies prohibit content encouraging violent or dangerous activities that are likely to result in serious harm.



Nou, tot zover het """vrije""" """internet""" hè jongens. Memes VERBODEN. Waterfilters VERBODEN. Nu denkt u natuurlijk: 'Nou, nog even en je mag niet eens meer geblinddoekt achter het stuur de snelweg op voor likes'. En wat gaat de tijd snel hè, want verdomme, dat is u nu dus ook al ontnomen. Even voorstellen: de Bird Box Challenge, want dat is dus eigenlijk precies dat en alleen omdat Sandra Bullock het ook deed. YouTube over de rooie natuurlijk, en daar heb je het weer: de vrijheid van verkeer en goederen uitgekleed! "We’ve made it clear that our policies prohibiting harmful and dangerous content also extend to pranks with a perceived danger of serious physical injury. We don’t allow pranks that make victims believe they’re in serious physical danger – for example, a home invasion prank or a drive-by shooting prank." De goede oude dagen dat je nog gewoon wastabletten mocht eten, jezelf in de fik mocht zetten, je vriendin je kapot laten schieten met een Dessert Eagle en meer van zulks, die komen nooit meer terug.