Bernhard heeft honderden pandjes in Amsterdam en daarmee naait hij iedereen een oor aan, want u kunt geen huis krijgen omdat types als Lul Bernhard de boel verstieren. Als je daar dan transparant over bent, okee, maar dat is hij niet. Nu dit weer: Bernhard overtrad de regeltjes door pandjes te verhuren aan grote groepen - dat mag namelijk niet. In november 2017 werd Bernhard daarmee geconfronteerd en toen mailde zijn woordvoerder: "Navraag leert dat voor zover wij weten dergelijke situaties zich niet voordoen." Blijkt nu dat prins Bernhard al op 19 juni 2017 een aangetekende brief van de gemeente ontving: "Met daarin de waarschuwing dat hij in overtreding is: een huis werd verhuurd aan zes personen, zonder vergunning." Dus Lul Bernhard is niet alleen een Lul, hij is een nog eens een slechte leugenaar, ontzettend naïef of verschrikkelijk slecht geïnformeerd. Of gewoon allemaal tegelijk en hoe het ook zij, meneer Van Oranje minacht de complete Nederlandse bevolking helemaal de moeder. "Jamaar hij haalt de Formule 1 naar Nederland" geloof ons maar, dat doet hij voor één iemand in het bijzonder en dat is zijn portemonnee. Geld. Ikke ikke ikke en alle huurders kunnen stikke. En dat geldt dus ook voor vvd'er Wybren van Haga, over wie de integriteitscommissie van de vvd op 22 februari hoorde dat alles okee was, terwijl Van Haga op 21 februari nog een brief van de gemeente ontving. Geld geld geld geld en voorts is Van Haga al helemáál een slappe balzak dus daar maken we verder geen woorden aan vuil.

