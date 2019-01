Een soort Elon Musk eigenlijk, maar dan uit Ghana. We zochten hem even op en het bleek een man van statuur. "Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka is a mysterious but great man to have surfaced on the earth. He is a preacher, inventor, innovator, Physicist, Chemist, Biologist, agriculturalist, philanthropist and the Star of Africa. He is the world’s greatest multi-dimentional scientist and technologist of all times and has carried out the greatest philanthropic activity in Ghana." Nou, hij dus, ontwierp de bovenstaande exoskeletten. Mogelijk bestaat er enige verwarring over wat een exoskelet nu is, maar de Ghanese interpretatie lijkt in de making off toch vooral op een metalen pak waar je in stapt, zonder dat het u verder ondersteunt met lopen en dragen. En zo kun je het inderdaad ook benaderen! Kantanka bouwde ook de "giant armored car" en het onderstaande gunship (filmpje time-coded onderstaand) en het is onwaarschijnlijk dat het staatsgeheim nog veel langer verborgen kan blijven: Ghana = Wakanda. Kunt u lachen, maar bouwt u het maar eens van zand, rode baretten, zonnebrillen en machetes.

