Nog even en volgens de NPO werd de zwaartekracht de man te veel. Fijn dat zij ons behoeden voor fakenews. Misschien kunnen ze Putin nog de schuld geven en was het een Russische drone. Zijn we de politieke moorden in NL al vergeten op o.a Fortuyn? En de continue bedreiging van Wilders en anderen?Uit welke hoek kwamen de daders en komen de bedreigers?Uit de hoek waar een monster is gecreëerd door eendrachtige samenwerking van MSM en gevestigde partijen. Het labelen als nazi van politieke tegenstanders is het belangrijkste wapen van het ancien regime. Er is een klimaat geschapen van haat en demonisering van onze dissidenten die de overheersende ideologie kritiseren.

In dit klimaat en met dit wereldbeeld zijn er nuttige idioten voortgebracht die met geweld tegen opponenten menen de wereld beter te maken. Het wezen van de democratie is door dit bewust gecreëerde klimaat onderuit gehaald. Namelijk de mogelijkheid om je als burger verkiesbaar te stellen voor partijen en openbare ambten. Wettelijk mag je in DLD lid worden van de AfD, maar of je feitelijk dat nog kunt en wilt doen wordt veel lastiger met dit klimaat van geweld en intimidatie. Er waren zelfs openlijke reacties van waardering voor dit geweld in de Duitse media. Het geweld dient als doel de politieke correctie die er in Europa gaat komen te vertragen. Daarnaast is de reactie veelal in het openbaar afkeuring, maar informeel begrip. Ze leren van hun geschiedenis de verkeerde dingen. Opnieuw politiek straatgeweld