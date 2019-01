Links is zo cognitief verneukt dat ze de knokploeg zijn geworden van de elite.

In Nederland zijn 65% van de gedetineerden allochtoon, wat verstaat CBS onder allochtoon: 1ste en 2de generatie, dus maak er maar 80% van die allochtoon is in de gevangenis.

Linkse mensen denken dat bij een misdrijf zomaar een willekeurige allochtoon van straat geplukt wordt en dat de OvJ daarin meegaat plus de rechter, laten we daar in meegaan en zeggen dat dat in de helft van de gevallen gebeurt.

Dan zijn zij nog steeds veel vaker crimineel dan Nederlanders, en het loopt niet af maar op!

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

De elite die pleit voor het afschaffen van grenzen, wonen op een omheind terrein, zij stappen van villa in de Rolls, in het vliegtuig en weer in een mooie andere ruimte zij hebben overal huizen. Zij betalen nauwelijks belasting, maar profiteren wel optimaal van jouw belasting, voorbeeldje elke nieuwe Nederlander moet een bankrekening en inkomen hebben, wordt er een uitkering gestort dan mag de bank dat bedrag x 10 of 20 uitlenen en rente vragen, het is belangrijk voor hun geldgroei.