Tsja, hoe zet je jezelf als geenstijl in de markt? Op zich is dat mijn probleem niet maar toch wat bij voorbaat vrijblijvende tips.

- u is nu een bedrijf.. Neem die verantwoordelijkheid s.v.p. zeer serieus

- guerrillamarketing. U is een kleine wendbare club met een groot bereik

- uw bezoekers zijn in de regel maatschappelijk zeer betrokken. Dat komt er wellicht niet altijd even subtiel uit, maar toch

- er zijn partijen die liever dan gisteren dan vandaag zien verdwijnen. Een deel daarvan kan ongetwijfeld uitstekend trollen

- bel zelf eens met bedrijven en instanties die "passen" bij gs. In de wondere wereld van Alfabet c.s. is doelgerichte marketing eenoog

- met reclames op zich is niets mis. Wel is er een marketingopvatting die zegt dat irritatie ook een vorm van aandacht is. Terwijl het toch om productpromotie zou moeten gaan

- ik zeg dit heel gemakkelijk als digibete klant die verder weinig notie heeft van het exacte businessmodel van een kritische website. Wel staat nergens geschreven dat commercie gelijk staat aan je ziel verkopen. Je ziel verkopen doe je als consument in de regel aan aandeelhouders. En dat zit bij gs volgens mij wel snor.

Met excuses mocht ik hierbij de grenzen van het betamelijke hebben overtreden. Dat blijft nou eenmaal lastig inschatten. Gelukkig is joris altijd alert.