De ignoranten-rant door de immer tolerante Driekus Vierkant

“Nederland oh Nederland je bent een kampioen!”, zong Driekus luidkeels en lekker vals terwijl hij in de tobbe nog even wild in het water naar de zeep zocht om zijn forse lichaam mee te reinigen.

Reinheid, waar lazen we dat ook alweer? Oh ja! Dat lachwekkende wollige broddelwerk dat die orthodoxe gristenen hun #Nashvilleverklaring noemen. Meelijwekkend om te lezen dat mensen nog steeds zo bekrompen in het leven staan. Niet serieus te nemen. Niet doen dus. Gewoon hard om lachen en uitlachen. Ja of de dialoog mee aangaan. Dat misschien nog wel.

Maar nee, half Nederland is gekwetst! Huilen. Hoe moet je nu verder kunnen leven met je seksuele afwijking, als een handjevol fanatieke sprookjesgelovers met hun geestelijke afwijking, jouw levensstijl afwijst? Drama! Laten we aangifte doen bij het OM, want we we willen hun rechten beperken om hun totale nonsens te kunnen verspreiden!!1! En laten we regenboogvlaggen ophangen, want wij deugen wel hoor!!!11!

Het christendom is in feite niets meer dan wat symboliek voor vruchtbaarheid, het doorgeven van je genenpool, de evolutie, de liefde tussen man en vrouw met als resultaat hemelse (b)engeltjes die ze samen opvoeden, met een beetje normen en waarden zodat er een beetje goed valt samen te leven in de wereld. Niks mis mee eigenlijk. Lieve mensen. Dat ze er een God en een hemel en hele rituelen bij verzinnen, sja, schattig.

Orthodoxe gristelijke sprookjesgelovers in Nederland geloven werkelijk in het sprookjeshuwelijk tussen man en vrouw voor het leven en ze vinden het een naar idee dat mensen seks hebben voor of buiten het huwelijk, en dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen en bah viesbah en dat je dan niet naar de hemel mag. Is hun recht om dit te geloven en te vinden, hoe bekrompen jij het ook vindt. Als zij zelf zo willen leven: wie doen ze er kwaad mee? Zolang ze jou maar niet beperken in hoe jij wil leven. En daar hebben we ze in hun #Nashvilleverklaring niet op kunnen betrappen.

Nee maar heel LBGTHCPVC Nederland en alle deugmensen vielen er overheen! Eye opener: je hebt echt geen goedkeuring of toestemming van een handjevol fanatieke sprookjesgelovers nodig om jouw leven in te richten zoals jij dit wil. Stelletje aanstellende dramaqueens, je bevestigt alle vooroordelen wel weer, zeg. Neem die mensen toch niet zo serieus. Meteen weer in je minderheden-slachtofferrol kruipen, waarom in godsnaam(hihi)?

Laten we het nog een keertje uitleggen:

Nederland is geen tolerant land

We verwarren tolerantie met ignorantie. Als je tolerant bent zeg je: “wauw wat gaaf dat jij met je religie/cultuur/seksualiteit totaal anders bent dan ik, ik prijs je ervoor.” In werkelijkheid zijn we ignorant: “haha jij met je belachelijke religie/cultuur/seksualiteit, doe vooral je ding en val mij er niet mee lastig, dan laat ik jou ook met rust.”

In Nederland moet je te allen tijde doen alsof je tolerant bent. Als je werkelijk laat zien dat we ignorant zijn, heb je een probleem. Welkom in schijnheilig Nederland. De orthodoxe gristenen hielden zich niet aan deze simpele regel, ze lieten hun werkelijke ignorante aard even zien, dus vinden de LGHBTBBQers en de deugmensen dat zij zich er ook even niet aan hoeven te houden en lieten ook even hun werkelijke ignorante aard zien. Lekker kinderachtig niveautje hè. Welkom in ignorant Nederland.

Als afsluiter: als overheid kun je je hier heerlijk neutraal in opstellen. We hebben immers scheiding van kerk en staat en allemaal mooie wetten waarin de neutraliteit van de overheid ten opzichte van burgers is verankerd. Het is essentieel om die neutraliteit te blijven borgen.

Maar nee hoor, politici staan vooraan om regenboogvlaggen in hun kneuterige gemeentetehuisje of provincietehuisje te hijsen. “Kijk ons eens opkomen voor minderheden! Kijk ons eens lief zijn! Kijk ons eens deugen!!1!!”

Lekker selectief en hypocriet. Want wanneer hesen ze een christelijke of joodse vlag toen islamitische groeperingen zich negatief over andere religies uitspraken? Wanneer hesen ze een islamitische vlag als populistische groeperingen zich tegen de minderheid van moslims uitsprak? Durven ze niet hè.

Tijd om wat anders te hijsen. Proost, op de schijn van tolerantie, leve de ignorantie!

Met permissie overgenomen uit de Driekus Vierkrant.