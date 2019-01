Ik vind dat koningshuis toch zo'n sneue vertoning geworden. Al die poeha voor een paar mensen van een bepaalde familie, ik begrijp niet goed wat er nu zo bijzonder aan zou moeten of kunnen zijn? Waarom zwakbegaafde bejaarden in een rij gaan staan achter een dranghek om te kijken naar een boerenlul in een Audi met een lekker wijf naast zich. Het ziet er allemaal zo gekunsteld en geforceerd uit. Als je er nuchter naar kijkt is het volkomen belachelijk en achterhaald dat er één familie zo onredelijk veel in de pap te brokkelen heeft. En dat de Nederlanders dat steunen, daar begrijp ik al helemaal geen bal van. Maak me er ook niet druk om want veranderen zal het nooit, maar verbazend is het wel hoe volgzaam mensen willen zijn. De steun is namelijk bepaald niet wederzijds. Wat heeft het überhaupt nog voor zin om dat waterhoofd van bestuurslagen boven die paar mensen in Nederland te laten bungelen. Die Oranjes zijn godhemelschatrijk, wat doen ze hier nog in dit hysterische land? Ondernemen? Man. Waar maak je je druk om. Het geld waarmee je onderneemt is toch gratis verkregen. Laat ze met stille trom vertrekken naar een fijn stuk omheind land ergens in Afrika ofzo en daar lekker blijven. Op een mooie glimmende troon omringd door wat koelies. Net als vroeger. Er staan nog zat paleizen leeg daar. Het voelt allemaal zo nutteloos om die poppenkast hier in stand te houden met niet meer motivatie dan "traditie". Omdat je uit een koninklijke doos geboren bent. Ik heb er weinig tot geen respect voor. Een politicus moet er tenminste nog hard voor werken en een hoop shit pikken om macht te krijgen. Zij krijgen alles van dag 1 gewoon in de schoot geworpen. Hoeven ze niks voor te doen, niks voor te kunnen, alleen maar hun hand op kunnen houden. En daar hebben we er al zoveel van in Nederland, met minder mooie of beroemde achternamen misschien maar toch. Bernhard is fijn aan het "ondernemen", hij moet ook wat met zn tijd. Het is het equivalent van die geblondeerde vrouw van 45 in een Mini clubman die uit verveling het 1 of andere suffige kledingzaakje opzet en dat dan een naam geeft met "enzo" erachter. Haar vent geeft haar graag dat geld om van het gezeik af te zijn. Blijft ze lekker rustig en denkt nog dat ze echt een bedrijf runt ook.