Gelukkig nieuwjaar iedereen.

Op het moment dat de euro werd ingevoerd, had ik een bedrijf. Ik heb me toen uitgebreid in het zweet zitten dingflofbingsen om mijn prijzen om te zetten. Achteraf bleek dat ik ongeveer de enige was die dat had gedaan. Mijn collega's hadden allemaal alleen het guldenteken vervangen en/of hebben meteen de prijzen ook nog eens naar boven afgerond omdat ze geen zin in die eurocenten hadden.

Het leek niemand te schelen en het fake nieuws in die jaren was dat de prijzen echt niet waren verhoogd. Echt niet hoor! Dat is later stiekem bijgesteld en bleek toch niet helemaal te kloppen. Mijn punt is: we hebben het ons gedeeltelijk zelf aangedaan en laten aandoen, die zogenaamde welvaart sinds de invoering van de euro.