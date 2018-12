Teringjantje tiefuskriebel klabanus nog aan toe, wat een geile bende was dat in 1990. De Queen of Pop, voorheen bekend van brave bakvisliedjes, ging opeens full parenclub in een stemmige zwartwit gefilmde slependsinistere triphop videoclip over een holebi hotel meet met allemaal bloedgeile bdsm hardbodies. Gezongen werd er niet — Marylin Monroe Madonna kreunde zich in vijf minuten naar een hoogtepunt, en de oude lullen vonden het maar niks. MTV vond het allemaal maar viesbah (voyeurisme! sadomasochisme! lateks! biseks!) en weigerde het uit te zenden waarop Madonna zelf maar een videorelease (VHS) uitbracht, die de bestverkochte videorelease ooit werd. Aangezien de nineties de maxi-single jaren waren is er ook een stomende remix van William Orbit. Madge kreeg de smaak te pakken en haar volgende album was Erotica, en werd uitgebracht met het seksboekje SEX (18+ plaatjes).