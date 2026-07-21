Geen AI of CGI: Robot MMA in China
Dichtbij he, die toekomst
Dit doen we ze in het Westen nog niet na, en al helemaal niet met 32 (!) teams met elk een eigen variant van de EngineAI T800 humanoïde van 1.73 meter hoog. Vond plaats in China's Silicon Valley genaamd Shenzhen (wiki), en het feit dat we de eerste seconden van clipjes op Twitter echt even dachten dat het AI of CGI was, is toch op z'n zachts gezegd onwennig. En deze makkers worden dus niet door mensen bestuurd, maar vechten autonoom. De boel is weer eens mooi.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump in China, 'Netanyahu bezocht in geheim Emiraten tijdens oorlog'
In Liveblog 114 gaat het vooral even over China, want daar is-ie nu eenmaal. Liveblog 113 las u hier
Chinese dame creëert optische illusie
Ongelofelijk knap!
NYT: "Europa en China zijn natuurlijke bondgenoten tegen Amerika"
ja zo kun je het ook zeggen, wat je ook probeert te zeggen
Trump start Chinese heffing 104%, yuan crasht, Aziatische én Amerikaanse markten ROOD
Zijn we terug of is het voorbij? Te vroeg om te zeggen
China "vecht tot het einde" als Trump heffingen morgen naar 50% verhoogt
Goedemorgen hoe is het met uw wereldeconomie
China toont mysterieus voertuig TAIWAN ANNIHILATOR 3000
Wereld tast in duister over eventuele toepassing van deze mysterieuze schepen
Reinier de Ridder WINT UFC MAIN CARD-debut tegen Kevin Holland in eerste ronde per RNC
Een body triangle met rear naked choke door een zwarte band BJJ, ja dan is het echt voorbij