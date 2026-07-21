Dit doen we ze in het Westen nog niet na, en al helemaal niet met 32 (!) teams met elk een eigen variant van de EngineAI T800 humanoïde van 1.73 meter hoog. Vond plaats in China's Silicon Valley genaamd Shenzhen (wiki), en het feit dat we de eerste seconden van clipjes op Twitter echt even dachten dat het AI of CGI was, is toch op z'n zachts gezegd onwennig. En deze makkers worden dus niet door mensen bestuurd, maar vechten autonoom. De boel is weer eens mooi.