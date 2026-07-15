De gewelddadige en compleet gestoorde gek Herman de K. sloeg in 2014 samen met zijn vader Hans de toen 54-jarige Cor Verolme dood. En waarom? Cor gedroeg zich 'irritant'. Zoon Herman ramde het hoofd van Cor in met een hamer. Vervolgens brak vader Hans, uit piëteit natuurlijk, de nek van het slachtoffer: "Ik heb daarna Verolmes nek gebroken. Het was één grote bende, zijn hersens lagen eruit." En daarna staken ze het lichaam in brand. U leest: Hans en Herman zijn nogal gek. Toch wil Herman nu dat zijn tbs wordt beëindigd. Om deze reden: "Voor jullie betekent een verlenging van twee jaar misschien niet veel, maar mijn hele leven gaat op deze manier naar de knoppen. (...) Zo kan ik hier nog wel tien jaar blijven zitten en gaat mijn hele leven naar de tering." Ja Herman, dan gaat JOUW leven naar de tering. Helemaal goed kerel!