Nu (zometeen, 12.45 op papier, loopt altijd uit) LIVE de uitspraak in de zaak tegen Jamal Thailbe, de Irakees die in juli 2020 met zijn gare Mazda 323 verantwoordelijk was voor de dood van Tamar uit Marken. Jamal was tijdens z'n rit over de Zeedijk met de navigatie van de bijrijder aan het klooien, maar kreeg voor het doodrijden van Tamar aanvankelijk slechts een GELDBOETE van 1.500 euro - ongeveer hetzelfde als drie uurtjes parkeren in Amsterdam. Met het betalen van het geldbedrag heeft Jamal de grootste moeite: hij zat weer lekker in Duitsland, precies zoals hij 'm na het ongeval ook smeerde. En pas nadat de OUDERS van Tamar een Artikel 12-procedure indienden ('voor onder meer het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval') besloot het OM over te gaan tot daadwerkelijke vervolging. Dat leverde een lullige eis van 8 weken op. Belangrijkste puntje: uit onderzoek is gebleken dat Tamar 'op een andere plek lag dan waar zij als gevolg van de aanrijding zou moeten zijn terechtgekomen'. Alleen kan niet vastgesteld worden hoe dat precies is gebeurd. De rechter mag het ons allemaal gaan uitleggen. Erg benieuwd. Zo meer..

Update - Jamal vrijgesproken. Ouders van Tamar lopen rechtszaal uit. "De rechtbank oordeelt door dit alles ook dat verdachte niet kon weten dat hij over een mens was gereden." Jamal was niet aanwezig: "Volgens zijn advocaat was het simpelweg te ver rijden om voor een uitspraak naar de rechtbank Haarlem te komen." Zak stront