Op 28 april 2025 raakte de 31-jarige Tobias vermist tijdens een vakantie met zijn vriendin en jonge zoontje, waarbij ze dichtbij het Comomeer verbleven in een berghut te Livo. Hij werd voor het laatst gezien door een plaatselijke vrouw, waartegen hij gezegd zou hebben dat hij te voet onderweg was naar het plaatsje Mota. Destijds werd de zoektocht door de autoriteiten, familie en plaatselijke vrijwilligers na zes dagen zonder resultaat gestaakt omdat het gebied "te verraderlijk en uitgestrekt" bleek.

Afgelopen maandag echter trof een Italiaanse visser op een zeer moeilijk te bereiken plek een jas aan, die hij herkende van Tobias' vermissingsfoto's. De plaats zou alleen te bereiken zijn middels 'canyoning', waardoor de Italiaanse autoriteiten niet in staat waren snel een nieuwe zoektocht op touw te zetten.

Zijn familie zette in eerder dit jaar deze donatieactie op om een particuliere zoektocht door specialisten van Rescue International te bekostigen. Gisteren begon die zoektocht, en vandaag vonden zij stroomopwaarts een bot. Daarover schrijft de familie: "Dit bot lijkt inderdaad een menselijk bot te zijn. Het bot is ingenomen door de autoriteiten en er moet nog geverifieerd worden of het bot ook van Tobias is. Rescue International gaat in samenwerking met de Italiaanse autoriteiten vandaag weer verder zoeken. (...) De Italiaanse media hebben er gisteravond al over bericht, nog voordat wij geïnformeerd waren. Daarin staat helaas onjuiste informatie (bijvoorbeeld dat Tobias' gehele lichaam is gevonden). Via deze weg willen we jullie de juiste informatie geven."

We kunnen de familie alleen maar alle warmte toewensen, en de betrokken reddingsspecialisten alle kunde en wijsheid. Afijn, doneren aan de zoektocht kan dus hier. (En op die pagina doet de familie ook verslag van de voortgang.)

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