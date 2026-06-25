Kansloze Duitse visfluencersplaag ongehinderd verder
PAPIERE BITTE
Nederland wordt overspoeld door mofjes die bij ons de vis uit het water hengelen. In Duitsland is een visvergunning duur & ingewikkeld, hier kost een Vispas maar een paar tientjes per jaar. Bovendien hebben wij veel water en veel vis. En dus zijn er inmiddels al 120.000 Duitsers met een oer-Hollandse vispas. Dat heeft mede te maken met VISFLUENCERS: "Steeds meer Duitse visfluencers nemen video’s op in Nederland. Die video’s gaan rond en brengen mensen op ideeën." He maar vraagje: wie van jullie heeft weleens gefist?
Na klarrrrrrrr Amsterrrrdammmm
Zander fischen
Maar wij erkennen alleen DEZE visfluencers
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