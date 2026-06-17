Goed nieuws voor iedereen die ligt te zeiken dat de boodschappen zo duur zijn maar wel iedere week drie family packs Frolic moet wegbranden om Joao, een 58 kilo wegende hondenstrontmachine van een Portugese mastiff, te onderhouden. Dierenartsen (Porsche 911 of hoger) moeten van het kabinet duidelijker worden over prijzen, behandelingen en opties. Slecht nieuws voor de dierenarts, goed nieuws voor uw portemonnee en goed nieuws voor Joao, die niet langer met een touwtje naar het bos hoeft als hij weer eens last heeft van z'n darmpjes. Tot slot een volstrekt willekeurige ode aan allerlei dieren:

Herman (geit), Janssen (geit), Grueter (konijn), Helmich (duif), Sjraar (kip), Bekker (soort vogel), Fluffy (beer), Belfons (mier), Diederik (cavia), Gerrit (Gerbil), Francisco (rat), John (wolf), Snoetje (konijn), Sproetje (ook een konijn), Pietje (parkiet), Potter (huisegel), Goortje (zebravink), Calvé (goudvis), Maurits-Jan (hond), Peerfonds (eend), Stolkert (guppy), Jennefer (vogelspin), Jildau (schorpioen), Zonja (slak), Rixt (ezel), Heiltje (gekko), Fokko (kat), Foppo (kat), Follo (kat), Fomo (Spaanse kat), Holfons (paard), Haler (pony), Grimmel (wandelende tak), Urkav (hengst), Smiecht (schildpad), Asha (varken), Kluivert (papegaai), enz.