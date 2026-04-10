Ja alles leuk en aardig met die Snoep Hond maar na het iconische Doggystyle (1993) was al de rest natuurlijk meer van hetzelfde. Sinds 2002 is-ie echter weer terug op Death Row Records (sterker nog, heeft-ie zelf gekocht ) en daarmee zit er weer wat pit in. Blijft natuurlijk wel een hypercommercieel weedrokend tv-figuur die schaatsfans uit Staphorst van de tribune afjoekelt omdat hij schijtlollig moet doen, maar lollig genoeg bezingt hij juist dat in de track 'Leave that Dogg alone' in de track hierboven. Dat zullen we dan maar doen: hem met rust laten door het verder niet te luisteren, u kunt beter popcorn in de magnetron gooien of ananas op uw pizza doen. Op een festival zien we hem daarentegen graag terug. Ook nieuw deze week, voor we aan het BIER gaan: Melechesh, de nieuwe favoriete band van onze moderator GU. Assyrische black metal uit Jeruzalem based in Amsterdam met een gitarist genaamd Moloch. GU daarover: "Klinkt heerlijk 666, soort Morbid Angel maar met iets meer melodie." Tot slot is het de geboortedag van de grote Leo Vroman . Succes & proost.

Het is mij een droom te ontwaken

door een hand op het haar en de slapen

en de streling van zaaien en rapen

meer dromen te voelen maken;

hoor in het omhullend geruis

van een adem de zee, de wind

op een lang, leeg strand, en een kind

ver van het ouderlijk huis -

Zij vroeg mij waar we nu waren.

Het was herfst in mijn droom en ook buiten

bewegen zich dorre blaren

door de lucht, en over de ruiten.