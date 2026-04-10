VrijMiBo met Snoop Dogg, Enter Shikari, Melechesh en: Leo Vroman

Ja alles leuk en aardig met die Snoep Hond maar na het iconische Doggystyle (1993) was al de rest natuurlijk meer van hetzelfde. Sinds 2002 is-ie echter weer terug op Death Row Records (sterker nog, heeft-ie zelf gekocht) en daarmee zit er weer wat pit in. Blijft natuurlijk wel een hypercommercieel weedrokend tv-figuur die schaatsfans uit Staphorst van de tribune afjoekelt omdat hij schijtlollig moet doen, maar lollig genoeg bezingt hij juist dat in de track 'Leave that Dogg alone' in de track hierboven. Dat zullen we dan maar doen: hem met rust laten door het verder niet te luisteren, u kunt beter popcorn in de magnetron gooien of ananas op uw pizza doen. Op een festival zien we hem daarentegen graag terug. Ook nieuw deze week, voor we aan het BIER gaan: Melechesh, de nieuwe favoriete band van onze moderator GU. Assyrische black metal uit Jeruzalem based in Amsterdam met een gitarist genaamd Moloch. GU daarover: "Klinkt heerlijk 666, soort Morbid Angel maar met iets meer melodie." Tot slot is het de geboortedag van de grote Leo Vroman. Succes & proost.

Enter Shikari (geschreeuw)

Leo Vroman - In bed

Het is mij een droom te ontwaken
door een hand op het haar en de slapen
en de streling van zaaien en rapen
meer dromen te voelen maken;

hoor in het omhullend geruis
van een adem de zee, de wind
op een lang, leeg strand, en een kind
ver van het ouderlijk huis -

Zij vroeg mij waar we nu waren.
Het was herfst in mijn droom en ook buiten
bewegen zich dorre blaren
door de lucht, en over de ruiten.

Joe Jackson (kringloopwinkel-platenbakicoon)

Birdlegs (knallen)

Long Distance Calling (rammen)

The Maine (knuffelrock)

Leo Gassmann (Italiaanse seksmuziek)

Wu Lyf (rock, maar wel okee)

Cactus Lee (gezellige americana)

Pictish Trail (pop)

Lime Garden (indie)

Squarepusher (elektrogedoe)

T'Pau (poprock maar zowaar best aardig)

I am the Avalanche (punk)

As Everything Unfolds (GU)

Melvins (punk/grunge/schreeuw legends)

Bilmuri (afgrijselijke Amerikaanse rock)

My New Band Believe (rock)

Ella Langley (kuntrie)

Archspire (GU)

Bodysnatcher (GU)

Immolation (GU)

Metal Church (GU)

Vomitory (GU)

MELECHESH (Nieuwe favoriete band GU: Assyrische black metal uit Jeruzalem based in Amsterdam met een gitarist genaamd Moloch)

@Mosterd | 10-04-26 | 17:00 | 52 reacties

