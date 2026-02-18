Slecht nieuws voor iedereen die dit slechte nieuws toch weer vergeet (wat dan misschien nog enigszins goed nieuws is): het eerste alzheimermedicijn dat op de Europese markt werd toegelaten vergeet te werken. Lecanemab is de moeilijk te onthouden naam van het faalmedicijn dat in Amerika al eerder vrijgegeven en in Europa in 2025 nog goedkeuring kreeg van de Europese Commissie. Nu echter geeft Zorginstituut Nederland de minister van VWS (vanaf volgende week Ikbensophie Hermans) het advies Lecanemab niet in het basispakket op te nemen: "Het dagelijks functioneren van patiënten gaat nog steeds achteruit, terwijl ze ook risico lopen op ernstige hersenbloedingen en hersenzwellingen." Ja die kun je er als alzheimerpatiënt natuurlijk niet ook nog bij hebben. Nieuws om snel te vergeten dus.