Cool concept: corporatiewoningen. Niet bepaald een cottage, ook geen caravan, wél een dak boven je corpus. Bedoeld als sociaal cadeau aan de minderbedeelden. Hoewel een complex compartiment van het hele corporatiecontract, er wordt categorisch misbruik van gemaakt. Criterium is namelijk een salaris krijgen van een bepaalde categorie. Het CPB concludeert echter: "Bijna 12.000 corporatiehuurders zijn structureel ook eigenaar van één of meerdere woningen." Bij een op de zes is het nog conform de regels, die huurders hebben daar redenen als capituleren voor hun partner (scheiding) voor. Bij 10.000 huurders is de casus wél conflicterend. Concreter: 1.193 huurders bezitten twee of meer koopwoningen en 33 blijken na calculatie zelfs meer dan tien(?!) koopwoningen op hun naam te hebben. Allerminst correct, en een constatering die cynisch stemt. Als men de carrousel der D66-baantjes nu vast laat draaien en liefst continu, hebben we binnenkort coûte que coûte een creatieve Minister van Wonen die een geweldige carrièrestap maakt het chassis van de sociale huur ongetwijfeld cosmetisch en wellicht ietwat contre coeur, met een verse stapel wet- en regelgeving, weet te camoufleren. Want die crengen zijn eigenlijk levensgevaarlijk en dikwijls centrum van ophef. Mogen we al trouwens al converseren van een corporatiecrisis?