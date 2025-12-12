Wij zeggen altijd: beter 1 bal in de hand dan 2 in de zak. Of zo. Hoe dan ook, over naar Ahoy Rotterdam, waar op dit moment het WK HANDBAL plaatsvindt en waar de Nederlandse handbaldames zich een weg banen naar DE WERELDBEKER. Niet onbelangrijk: dit toernooi is het afscheid van toppers Lois Abbingh en Estavana Polman. De handbalsters zijn nog ongeslagen op het toernooi en wonnen al van Argentinië, Egypte, Oostenrijk, Tunesië, Polen, Frankrijk en Hongarije. Vanavond is het de beurt aan NOORWEGEN om een pak slaag te krijgen. Geen makkelijke taak, de Noren speelden de afgelopen 10 jaar liefst 4 WK-finales en werden tweemaal wereldkampioen. Gelukkig geldt zoals altijd: De bal is rond (toch?? red.) en een wedstrijd duurt 90 60 minuten (denken we, red.). We snappen er misschien de ballen van, maar toch gaan we JUICHEN voor Onze Meiden. Hup, Holland, hup!

UPDATE - Noorwegen wint, Nederland naar de troostfinale.