Joost Prinsen dood

Rip

Ze doen het leuk hoor, die Sjoerd en Herman, maar de enige Hollandse televisiequiz die het aanzien altijd waard is (Met het Mes op Tafel) is en was Joost Prinsen. Joost was al enige tijd broos en nu is Joost niet meer, zo laat zijn vriendin Noraly Beyer weten aan NRC. Joost Prinsen was veel meer dan quizmaster: hij was Erik Engerd, schaker, verteller, Jan Toereloer, enige goede AD-columnist ooit, Lei de Tinnegieter, stem, zanger, vragenbeantwoorder, schrijver, acteur, koninklijk onderscheiden, mooie vent en nog veel meer. Hij werd 83. Rip.

Tags: joost prinsen, met het mes op tafel
@Mosterd | 03-11-25 | 09:19 | 133 reacties

