VIDEO'S! Hooliganveldslag! Almelo vs. Zwolle
En dit is dus hoe de KNVB het graag ziet
Hee kijk de natte droom van de KNVB! Lekker alle uitsupporters verbieden en als die hooligans elkaar elders de hersens inrammen heel hard 'ZIE JE WEL' roepen om vervolgens alle ándere supporters óók te straffen met een of andere collectieve straf. Vandaag waren uitsupporters weer eens niet welkom (bij Heracles vs. PEC) en dus gingen ze maar bij elkaar op bezoek in de kroeg. Let ook op de barjuffrouw die effe achter bij de frituur gaat kijken. Enfin, op het veld won Almelo met 8-2 (lol), maar in de kroeg maakte Zwolle zo te zien weer 8-8. Vanavond alle stoere kerels weer apetrots op de bank naast Samantha. Proost!
Zwolle valt cafe Heracles aan.— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 2, 2025
Onder het mom 'Met heel Almelo naar Nijverdal' hebben de Heracles-fans vandaag afgesproken in het Twentse cafe. De openbare oproep heeft echter ook de supporters van Zwolle bereikt, die met een groep dit cafe hebben aangevallen. #herpec pic.twitter.com/OEifK2o7Yk
02.11.2025 Netherlands🇳🇱Zwolle hooligans attack Heracles Almelo at their pub. Almelo on the run 🏃🏻 pic.twitter.com/WrrBPicbKA— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 2, 2025