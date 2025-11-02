Hee kijk de natte droom van de KNVB! Lekker alle uitsupporters verbieden en als die hooligans elkaar elders de hersens inrammen heel hard 'ZIE JE WEL' roepen om vervolgens alle ándere supporters óók te straffen met een of andere collectieve straf. Vandaag waren uitsupporters weer eens niet welkom (bij Heracles vs. PEC) en dus gingen ze maar bij elkaar op bezoek in de kroeg. Let ook op de barjuffrouw die effe achter bij de frituur gaat kijken. Enfin, op het veld won Almelo met 8-2 (lol), maar in de kroeg maakte Zwolle zo te zien weer 8-8. Vanavond alle stoere kerels weer apetrots op de bank naast Samantha. Proost!