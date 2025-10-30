Kiezersbedrog! Exact als tijdens dat evenement waar Tesla's Optimus-robots met zeer indrukwekkende motorische- en spraakmodules rondliepen, en achteraf gewoon op afstand bestuurd bleken. En het is ongetwijfeld wel waar het heen gaat hoor, maar ze zijn er nog niet. In de bovenstaande reclame wordt de suggestie gewekt dat NEO als een belichaamde AI z'n taakjes autonoom doet. Maar zoals uit het onderstaande Wall Street Journal-filmpje blijkt is er vooralsnog gewoon een menselijke 'operator' met VR headset voor nodig, en dat is echt nog niet veranderd als het eerste model in 2026 geleverd wordt.

Dat weet de CEO natuurlijk, en zijn lezing is: die besturing door een mens per VR-headset is onderdeel van het 'sociale contract van early adopters', want hun trainingsdata zal uiteindelijk leiden tot een echt autonoom product. Oftewel, komende jaren wordt-ie bestuurd door iemand in Mumbai. En dat voor slechts $20.000!