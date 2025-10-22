achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

H-H-H-H-HOERA CAPS LOCK DAG ÉN S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-STOTTERD-D-D-D-D-DA-DA-DAG

DROOMCOMBINATIE VOOR EEN R-R-RUSTIG & OVERZICHTELIJK TOPIC

L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LIEVE MENSEN H-H-H-H-H-H-H-HET IS V-V-V-V-V-VANDAAG EEN PRACHTIGE D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-AG HET IS NANANANANANANAMELIJK WERELDSSSSSSSSSSSSSSSSTOTTERDAG ÉN HET IS CAPS L-L-LOCK D-D-D-D-D-D-D--D-D-D-D-D-----DD-D-D-D--D-D-D-D-D-D--D-D-DAG EN WAT IS ER NU L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUKER DAN DEZE TWEE DAGEN TE K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-COMBINEREN! WANT ER ZZZZZZZZZZZZZZZZZIJN HEEL VEEL L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUKE EN NORMALE MENSEN DIE S-S-S-S-S-S-S-S-S-STOTTEREN (NOG EEN FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOTO VAN ZO IEMAND ZZZZZZZZZZOEKEN, R-R-R-R-R-R-R-RED.) EN C-C-C-C-C-C-C-C-C-CAPS LOCK IS DAT ALLERLLLLLLLLLLLALLERLLLLLLALLLERLLLLLEUKSTE KKKKKNOP OP UW TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE- KEYBOARD. HET ALLERLEUKSTE IS C-C-C-C-CAPS LOCK IN COMCOMCOMCOMCOMCOMBINATIE MET COMIC S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-SANS MAAR DAT H-H-H-H-H-H-H-HEBBEN WE HELAAS NIE-NIE-NIE-NIE GEEN. WIE OOK ALTIJD ZO L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUK STOTTERT IS MISMISMISMISMISSS MONTREAL DIE EI-EI-EIGENLIJK SANNE H-H-H-H-H-H-H-HANS H, H, H, H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, HEET. ER ZIJN NOG VEEL MEER MENSEN DIE STOTTEREN ZOALS ONZE BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR- ZOALS DENISE MAAR DAN LOPEN WE ALTIJD W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-WEG. O-O-O-O-O-O-ONZE LIEVELINGSKKKKKKKKKKKKKKKKNOPPPPPP NA-NANANANANA CA-CA-CA-CA-CA-CAPS LOCK IS TAB O-O-O-O-O-O-OMDAT W,W,W,W,WE DAN ALTIJD ZO LELELELELELELELELELELELELELELELETRALALAPOMPIEDOMLEKKER KUNNEN INSPRINGEN IN PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PEEEEEEDJ-PEEEEEDJZ-PEEEEDZJE-PEEEEEEE- WORD. ZONDER C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C------C-C-C-C-C---C-CCAPS LOCK IS HET LEEEEEE-LEEEEE-LEEEEE LEVEN NIET L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUK. E-EINDE.

@Mosterd | 22-10-25 | 13:37 | 151 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.