H-H-H-H-HOERA CAPS LOCK DAG ÉN S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-STOTTERD-D-D-D-D-DA-DA-DAG
DROOMCOMBINATIE VOOR EEN R-R-RUSTIG & OVERZICHTELIJK TOPIC
L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LIEVE MENSEN H-H-H-H-H-H-H-HET IS V-V-V-V-V-VANDAAG EEN PRACHTIGE D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-AG HET IS NANANANANANANAMELIJK WERELDSSSSSSSSSSSSSSSSTOTTERDAG ÉN HET IS CAPS L-L-LOCK D-D-D-D-D-D-D--D-D-D-D-D-----DD-D-D-D--D-D-D-D-D-D--D-D-DAG EN WAT IS ER NU L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUKER DAN DEZE TWEE DAGEN TE K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-COMBINEREN! WANT ER ZZZZZZZZZZZZZZZZZIJN HEEL VEEL L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUKE EN NORMALE MENSEN DIE S-S-S-S-S-S-S-S-S-STOTTEREN (NOG EEN FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOTO VAN ZO IEMAND ZZZZZZZZZZOEKEN, R-R-R-R-R-R-R-RED.) EN C-C-C-C-C-C-C-C-C-CAPS LOCK IS DAT ALLERLLLLLLLLLLLALLERLLLLLLALLLERLLLLLEUKSTE KKKKKNOP OP UW TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE-TOE- KEYBOARD. HET ALLERLEUKSTE IS C-C-C-C-CAPS LOCK IN COMCOMCOMCOMCOMCOMBINATIE MET COMIC S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-SANS MAAR DAT H-H-H-H-H-H-H-HEBBEN WE HELAAS NIE-NIE-NIE-NIE GEEN. WIE OOK ALTIJD ZO L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUK STOTTERT IS MISMISMISMISMISSS MONTREAL DIE EI-EI-EIGENLIJK SANNE H-H-H-H-H-H-H-HANS H, H, H, H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, H,H, H, HEET. ER ZIJN NOG VEEL MEER MENSEN DIE STOTTEREN ZOALS ONZE BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR-BUURVR- ZOALS DENISE MAAR DAN LOPEN WE ALTIJD W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-WEG. O-O-O-O-O-O-ONZE LIEVELINGSKKKKKKKKKKKKKKKKNOPPPPPP NA-NANANANANA CA-CA-CA-CA-CA-CAPS LOCK IS TAB O-O-O-O-O-O-OMDAT W,W,W,W,WE DAN ALTIJD ZO LELELELELELELELELELELELELELELELETRALALAPOMPIEDOMLEKKER KUNNEN INSPRINGEN IN PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PAAA-PAAAA-PAAA-PEEEEEEDJ-PEEEEEDJZ-PEEEEDZJE-PEEEEEEE- WORD. ZONDER C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C------C-C-C-C-C---C-CCAPS LOCK IS HET LEEEEEE-LEEEEE-LEEEEE LEVEN NIET L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-LEUK. E-EINDE.