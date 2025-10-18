Oooo jongens we kunnen een boek schrijven over Biohazard, hardcore-iconen die met een absolute loeier (Urban Discipine, 1992) de muziekwereld deden exploderen, daarna ook commercieel rete-interessant werden (denk maar aan dat logo en al die shirtjes overal), daarna een boel schijtalbums afleverden, daarna uit elkaar vielen, daarna weer bij elkaar kwamen en dan hebben we het nog niet eens gehad over zanger en bassist Evan Seinfeld, die tussen 2004 en 2009 getrouwd was met 00s slaapkamerfantasie Tera Patrick, die eigenlijk Linda Ann Hopkins heet, bekend van websites. Seinfeld (achterneef van) is Joods en heeft een joekel van een davidster boven zijn meneer heeft getatoeëerd, een meneer die hij ook heeft gebruikt toen hij zich als zijn alter ego Spyder Jonez (Google maar) liet filmen tijdens het bedrijven van de hardere vormen van romantiek. Na de breuk met Patrick was Seinfeld nog even getrouwd met Lupe Fuentes, ook bekend van de film. ENFIN, pais en vree, en de nieuwe van Biohazard (Divided we Fall) lijkt eindelijk weer op de Biohazard van vroeger. Meer nieuwe muziek: de happyhoempapametal van Sabaton, Tame Impala, Lemonheads en meerrrrr.