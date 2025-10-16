achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

O NEEE TOCH!!!!! Big Brother stopt

De Wereld Draait Niet Meer Door

Geen idee wat die joekel op de foto aan het doen is maar het lijkt verdomme wel op EEN BOEK LEZEN. Misschien dat we dat maar weer moeten gaan doen nu we te horen hebben gekregen dat Big Brother stopt. Dan toch dit boek. Maar we willen helemaal niet lezen. We willen levend Sims. We willen met de ene hand in de broek en de andere in de Cheetos zien hoe Bart met zijn tong controleert of Sabine wel goed gepoetst heeft (pic na de klik). We willen kunnen gloepen naar mensen die gaan douchen en daar dan met mensen over kletsen op de forae. We willen ons verlekkeren aan die heerlijke Kelly. We willen terreur. Ruzie. Zwangere mensen. Oorlog. Parachutisten in de tuin. Mensen uitlachen, mensen omarmen, mensen bewonderen. We willen het ALLEMAAL. We zijn reddeloos verloren verslaafd aan ALLE audiovisuele heroïne die John de Mol in onze aderen spuit. Please John, voed onze verslaving, we poffen met +1 kijkcijfer. En het allerergste is nog dat we niet meer kunnen genieten van het presentatietalent van Geraldine Camper. Kenden we maar iemand om te knuffelen.

Pompiedom hier komt de tandarts

@Mosterd | 16-10-25 | 12:00 | 113 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.