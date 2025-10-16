Geen idee wat die joekel op de foto aan het doen is maar het lijkt verdomme wel op EEN BOEK LEZEN. Misschien dat we dat maar weer moeten gaan doen nu we te horen hebben gekregen dat Big Brother stopt. Dan toch dit boek. Maar we willen helemaal niet lezen. We willen levend Sims. We willen met de ene hand in de broek en de andere in de Cheetos zien hoe Bart met zijn tong controleert of Sabine wel goed gepoetst heeft (pic na de klik). We willen kunnen gloepen naar mensen die gaan douchen en daar dan met mensen over kletsen op de forae. We willen ons verlekkeren aan die heerlijke Kelly. We willen terreur. Ruzie. Zwangere mensen. Oorlog. Parachutisten in de tuin. Mensen uitlachen, mensen omarmen, mensen bewonderen. We willen het ALLEMAAL. We zijn reddeloos verloren verslaafd aan ALLE audiovisuele heroïne die John de Mol in onze aderen spuit. Please John, voed onze verslaving, we poffen met +1 kijkcijfer. En het allerergste is nog dat we niet meer kunnen genieten van het presentatietalent van Geraldine Camper. Kenden we maar iemand om te knuffelen.