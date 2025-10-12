Het fenomenale Game of Thrones blies zichzelf in het een-na-laatste, maar vooral het allerlaatste seizoen dusdanig aan stukken dat het de gehele meme-cultuur er omheen mee de vergetelheid in nam. De prequel daarna, die zich 200 jaar voor het origineel afspeelde, namelijk House of the Dragon, werd dan weer wel heel goed beoordeeld. En nu is het de beurt aan de bovenstaande prequel, 90 jaar voor het origineel, genaamd A Knight of the Seven Kingdoms - gebaseerd op R.R. Martins Tales of Dunk and Egg. Voelt véél kleiner in schaal en reikwijdte, en met een sterkere inzet op comic relief. Maar de implicaties voor de latere verhalen zijn groot, want dat kale jongetje is dus prins Aegon V Targaryen (vader van 'The mad king' en grootvader van Daenerys), die door zijn vader tot schildknaap gemaakt wordt om in tegenstelling tot zijn broers wel karakter te ontwikkelen. Voelt als: een gemoedelijke coming of age in het GoT-universum waarvan de veldslagen KLEIN EN DICHT BIJ ZICHZELF blijven. Paar mooie screens onderstaand.