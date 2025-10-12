achtergrond

MUZIEK! Bernie Leadon (van de Eagles), Brian Eno (van Roxy Music), Paul Burch en meer

Luister maar

Amerika is nog helemaal in de ban van de nieuwe plaat van Teler Zwift en dan met name het liedje over de dikke pik van haar henkige hengst Travis Kelce. Nou! Wat zijn we benieuwd (naar het liedje). Deze week vers in de schappen nieuwe platen van bejaarde grootheden die geen leadzanger waren. maar nu wel een robbertje trachten te zingen. Bernie Leadon (78) van de Eagles, die bij de Eagles natuurlijk naast Don Henley stond, en Brian Eno (77) van het fantastische Roxy Music, waar hij als 'klankarchitect' naast Bryan Ferry stond. Er is een plaatje van ene Paul Burch van wie we nog nooit gehoord hadden en verder is er vooral heel veel troep. Hebben we alle tijd om u zomaar te wijzen op onderstaande akoestische versie Snuff, van Corey Taylor, van Slipknot. Wowzers!

Corey Taylor

Brian Eno

Paul Burch (Nashville-pop)

Mobb Deep (met niet eerder uitgebrachte meuk)

Black Eyes (rammen)

The Orb (elektro)

Pertubator (pompeus gedoe)

The Antlers (indie)

Amber Mark (zangmevrouw)

Blawan (techno, maar dit moet je luisteren op ADE, niet hier)

Autumn Defense (van alles)

Baker Boy (rap)

John 5 (weirdo)

Khalid (zoet)

Yellowcard (poppunk)

Wax Jaw (licht punky)

The Wytches (rock)

Besnard Lakes (indiegedoe)

Jacob Collier (mellow)

Joker'S Republic (ska)

Jerskin Fendrix (laten we het eerst hebben over de naam JERSKIN FENDRIX)

Soul Blind (snoeien)

Rhett Miller (folk, wel mooi)

Testament (GU)

Morke (GU)

Sansuidingesdingesdinges (GU)

@Mosterd | 12-10-25 | 16:30 | 77 reacties

