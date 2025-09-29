Eerst even de cijfers: het aantal mensen met een psychische aandoening steeg van 17% in 2009 naar 26% in 2022, angstige en depressieve gevoelens vanaf 12 jaar stegen van 36% in 2014 naar 43,7% in 2024 en uitval door burn-out steeg van 5,7% in 2015 naar 8,2% in 2024. In het verlengde daarvan steeg de vraag naar GGZ-zorg tussen 2009 en 2021 met maar liefst 53%, en staan er nu zo'n 100.000 mensen in de wacht. Kortom, volstrekt onhoudbaar en het 'kost' de samenleving ook nog eens minstens 18 miljard euro per jaar.

Een nieuw rapport door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (die andere RVS) probeert een en ander te verklaren, noemt Nederland een "hypernerveuze samenleving" die veroorzaakt zou worden door "geïnstitutionaliseerd individualisme", de "prestatiesamenleving" en "belemmerende versnelling". Kijk, het blijft sociologie, dus uiteindelijk zegt iedereen maar wat. Maar het gebrek aan bredere gemeenschapszin, het geweld van de markt, social media waar iedereen wél alles heeft, productiedruk en chronisch tijdgebrek komen inderdaad uiteindelijk niemand ten goede.

Maar even hè, hoe gaat het eigenlijk met u, en kunt u zich eigenlijk vinden in deze tijdsdiagnose? Horen we u nou nooit over.