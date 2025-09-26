achtergrond

Enorme bijrol voor ONZE Bas Rutten in The Rocks Oscar-kandidaat The Smashing Machine

Hadden we even gemist toen we de trailer paar maanden terug door onze wimpers langs zagen komen, maar in het onderstaande nieuwe 'exclusieve fragment' kun je er moeilijk omheen

Dwayne Johnson verschijnt al sinds 2001 [Scorpion King in The Mummy Returns] in films maar besloot in 2024 eens te beginnen met acteren. En niet onverdienstelijk, want zijn aanstaande film The Wrecking Machine, een biopic over Amerikaanse MMA-vechter Mark Kerr (wiki), gooit hoge ogen onder critici en zowel zijn hoofdrol als de film zelf worden gezien als serieuze Oscar-kanshebbers. Bas Rutten speelt overigens ZICHZELF, want hij was rond 2000 daadwerkelijk Mark Kerrs trainer. Trailers, interview met Rutten over zijn bijrol en vecht-highlights van Rutten en Kerr, na de breek.

Bas Rutten highlights

Trailers

Bas over zijn bijrol

Mark Kerr (onderwerp biopic) highlights

@Spartacus | 26-09-25 | 20:00

