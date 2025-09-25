Ja weet je wat corruptie en buitenlandse inmenging voor de een is ziet de ander natuurlijk als de LIBYA HOAX. Sarkozy werd in 2007 president van Frankrijk en dat leek toen schitterend maar met de kennis van nu toch net iets minder. Monsieur ontving tijdens die verkiezingscampagne namelijk geld van het regime van toenmalig baas van Libië Muammar Kaddafi. Een nuchtere gozer, bekend van zijn pogingen om al het vrouwelijk schoon van Italië tot de islam te bekeren, steun aan de IRA en hier en daar een mensenrechtenschending. Kort na Sarkozy's verkiezing kwam Kaddafi even buurten in Frankrijk. Een directe afspraak tussen de twee acht het hof onbewezen maar verder was er wel het een en ander aan de hand. Sarkozy bleef president tot 2012 en is sindsdien al veroordeeld om onder andere corruptie en gedoetjes met campagnegeld. Sacre bleu zeg.