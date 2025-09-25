Een nieuwe voor in het lange lijstje man made horrors beyond my comprehension. Verder heel indrukwekkend enz, maar het roept toch bovenal de vraag op: als de Dutch Rudder unaniem en oorverdovend heteroseksueel bevonden is door talloze vakjury's, hoe zit dat dan met het uitlenen van uw bionische vaandeldrager aan, zeg, een maat, makker of collega in nood? We zien uit naar de peer-reviewed verkennende studies. Veel meer beeld na de breek.