Kansloze wolvenplaag ongehinderd verder

Onderzoekers: ruimte tot mogelijk 56 roedels wolven in Nederland

Er leven momenteel circa 13 roedels wolven (circa 124 wolven in totaal) in Nederland, in kaart gebracht door wolvenclub BIJ12 - zie de overzichtsfoto's na de klik. Alsof er nog niet genoeg kinderen, wandelaars, hardlopers, honden, schapen en andere dieren zijn aangevallen hebben onderzoekers van de Wageningen Universiteit (groen) slecht nieuws: "Nederland bevat geschikt leefgebied voor in elk geval 23 roedels - meestal een ouderpaar en hun nakomelingen - tot mogelijk zelfs 56 roedels. Dat betekent dat we ten minste een kleine verdubbeling kunnen verwachten van de huidige populatie, maar een verviervoudiging is ook mogelijk." Het onderzoek richt zich alleen op de behoeften van de wolf (waar zou dat snertbeest zich lekker voelen) en dus niet op eventuele maatschappelijke (kinderen mogen het bos niet meer in, enzovoorts) en economische (schapen van schapenhouder doodgebeten, enzovoorts) impact. De onderzoeksleider: "Het zal misschien niet makkelijk zijn, want we hebben een uniek, druk en vol land. Maar we zullen met de wolf moeten leren leven." Afschot is door de Europese habitatrichtlijn juridisch lastig zolang we niet op de vijftig roedels zitten. Wachten we toch gewoon tot er een kind wordt doodgebeten!

Wolf bedankt

Overzichtskaartje NL

Situatie op de Veluwe / Utrechtse Heuvelrug

Kaartje van onderzoekers. Oranje = geschikt leefgebied, blauw = mogelijk geschikt

@Mosterd | 19-09-25 | 18:00 | 246 reacties

