Hoor eens de term 'expat' is nodeloos grievend en die mensen worden helemaal de moeder gestigmatiseerd dus we trappen vol op het postmoderniseringspedaal en hebben het vanaf nu alleen nog over internationals. Wie toch 'expat' zegt, wordt afgevoerd en gefusilleerd in de bedrijfskantine. Woorden doen ertoe. Woningen trouwens ook, in gelul schijnt men niet te kunnen wonen, maar laten we ze voor de zekerheid vanaf nu vestigingshubs noemen. Afijn, het aantal aan INTERNATIONALS verkochte vestigingshubs is sinds 2020 verdubbeld naar 1,6% in 2025. Heel gek maar het aantal vestigingshubs is in die tijd niet verdubbeld. Overigens willen de meeste internationals hun vestigingshubs liever huren, maar dat is niet te doen en die mensen kunnen het missen. Hele rapport informatiedocument hier, geheel met uitgebreide bejubeling van internationals, ongetwijfeld tot grote vreugde van doctorandus Schimmelpenninck.