Nu op Hermelijn24: Prinsjesdag 2025. De verschrikkelijke Johan Vlemmix was er al vroeg bij. De betonstalen ho-houders tegen de zegeningen van de diverse samenleving staan er, iemand met een bladblazer, iemand met een duizenddingendoekje, DE MAN MET DE STOFZUIGER, kortom, het is dinsdag. De Derde in September. Programma bij de NOS: iemand komt vanalles vertellen over koetsen, knollen, protocol, uniforms, folklore, jurken. 12:45 Hotemetoten met hoedjes naar Koninklijke Schouwburg. 13:00 Veurzitter opent Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. 13:00 uur Glazen Koets op P1 Noordeinde voor een sprintrace over de Voorhoutschleife naar de Schouwburg. 13:15 Koning leest Troonrede (Heeft u de bingokaart paraat?) 13:50 Glazen Koets weer foetsie. 14:00 Balkonscene met 3 Prinsesjes. 15:30 Minister Heinen biedt Miljoenennota aan in Tweede Kamer. LIVESTREAM

Update: DAAR IS DE TROONREDE

"Helaas lijken in Nederland mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan, op straat, online, op universiteiten en niet in de laatste plaats ook in Den Haag. Met uitgesproken opvattingen, voor of tegen, zwart of wit. Alsof het gelijk van de één automatisch het ongelijk inhoudt van de ander, terwijl de maatschappelijke werkelijkheid bijna altijd oneindig veel complexer is dan dat."