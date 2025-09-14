Ja nee dit is dus helemaal Yoni: het gaat hartstikke Yoni met Yoni. Als liefhebbers van Yoni's zitten we daar ontzettend mee; menstruatieproducten zonder chemicaliën zijn een mensenrecht (of zouden dat moeten zijn) (of zo). Hoe dan ook, klaarblijkelijk kun je via Invesdor in Yoni investeren en het leuke aan Invesdor is dat ze als het superslecht met je bedrijf gaat nooit te beroerd zijn om dat per abuis naar iedereen en haar moeder te mailen. Zo weten wij dankzij iemand die weer zo bij de pinken was om het door te spelen naar GS dat Yoni naast prikkelend en smaakvol ook hartstikke bijna failliet is. "De huidige cashpositie (afschuwelijk woord, GS) is uitgeput door de aflossingen en rentebetalingen en nieuwe financiering is essentieel om te blijven bestaan en te groeien. Door deze cashpositie hebben we betalingsachterstanden bij onze crediteuren, betalen we aan onze financiers op dit moment geen rente en hebben we de salarissen van enkele van onze medewerkers over juli en augustus niet meer kunnen betalen." Nou, sterkte hè!