Jummie. Het is weer die dag dat de televee slash stream al om tien over twaalf aangezet mag worden. En dan is dit nog geeneens de koninginnenrit. Die is donderdag 24 juli met drie hors catégorie Alpencols (Glandon, Madeleine en Col de la Loze), maar deze beuker met 5000 hoogtemeters mag er ook zijn. Oké, er zijn dingen te doen: gras maaien, zomersnoeien, tomaten dieven, pruimen en druiven uitdunnen, takken zagen, bier halen, tuinmeubelen sjorren voor de onweersbuien des doods vanavond. MAAR NU EVEN NIET JA. Want het is nog niet gedaan. Superzware beklimmingen en doodlinke afdalingen op De Belg, Eurosport en BOOGERD24

ABANDON: Evenepoel (3)

AAN KOP: Thymen Arensman gaat er vandoor op de Peyresourde

ARENSMAN wint