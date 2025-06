DRAMATISCH nieuws in de Autoweek - het blad waar u nog nooit een cent voor hebt betaald omdat u 'm vier weken later wel een keer doorbladert in de leesmap van de Chinees terwijl u wacht op nummer 44 met bami en op uw horloge kijkt omdat het bijna zeven uur is (Studio Sport) en de Chinezen met veel l'len en l'len mopperen over een sticker in de stadspanini en die halve tamme van een Rutger van vier deuren verderop met z'n vale klerkensmoel weer eerder aan de beurt is omdat hij een telefonische bestelling heeft geplaatst. DE SUZUKI SWIFT WORDT HET SLACHTOFFER VAN DE EXPORTBEPERKINGEN CHINA. Neeeeeeeeee! NEEEEE! De Chinezen kijken verschrikt op van hun bamibakkerij. U roept opnieuw: NEEEE! SAINT OCTANE, patroonheilige van de benzine, hef uw rechtervoet op en vertel ons wat we u toch hebben misdaan? NIET DE SUZUKI SWIFT!!!! ALLES EN IEDEREEN BEHALVE DE SUZUKI SWIFT