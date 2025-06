Welke dag zullen we vandaag eens in de spotlight zetten: u mag kiezen tussen de Dag van het Tandvlees en Wereldmilieudag. Omdat het iedere dag Wereldmilieudag is en de stemmen zijn geteld is het vandaag de Dag van het Tandvlees! Hoera! Iedereen en het paard van Anky van Grunsven gefeliciteerd met de Dag van het Tandvlees. Tandvlees voorkomt het uitvallen van tanden. Wauw! Het ondersteunt de mondgezondheid. Wauw! Het zorgt voor een gezonde glimlach. Wauw! Gezond tandvlees zorgt voor een frisse adem. Wauw! En al die andere dingen waarvoor tandvlees belangrijk is en waarom het goed is dat er ooit zoiets is bedacht als de Dag van het Tandvlees. We zijn een paar kisten opdrinkbier aan het bestellen om het tandvlees te smeren. En met wie gaat u het vieren? KLIK NIET OP LEES VERDER