Ja sorry hoor maar we krijgen zo langzamerhand een dikke fluit van het woord ANGSTCULTUUR. Nu weer rond Jaap van Zweden, de allerbeste orkestleider die we hebben en een van de grootste dirigenten aller tijden, die bij zijn orkesten een paar keer zo'n klootviool heeft uitgekafferd. Op alle plekken waar topprestaties geleverd moeten worden is plots sprake van angstcultuur: in betaald voetbalorganisaties, in sterrenkeukens, in de top van het bedrijfsleven en zelfs bij de NPO - en om bij de NPO te werken hoef je echt niet zo veel te kunnen. Wat is er nou zo erg aan Jaap van Zweden? "Telkens komen de harde, soms intimiderende omgangsvormen van Van Zweden terug." Ja fluitmans, als je lekker de aubade wil spelen met de dorpsfanfare in plaats van dat je een prominente plek in de opstelling van het New York Philharmonic opeist, hoef je ook niet zo te zeiken. Hoe zeggen ze dat ook alweer? O ja: if you can't stand the music, get out of the orchestra. Bovendien: de 'keiharde stijl' van Jaap van Zweden was allang bekend (zo was er 'ontevredenheid' in Dallas) maar omdat er nu ineens een labeltje opgeplakt kan worden is het opnieuw interessant.

Dan heeft Pointer nog even twee fagotten in mineur gestemd (onder wie de doodvermoeiende dementor Marjan Olfers) en dan zegt zo'n Rob van Eijbergen: "Grensoverschrijdend gedrag, wat dit is, gaat vaak over macht." Ja nerd, want hij is de leider van het orkest, het is niet dat-ie zoals Jeroen Rietbergen met de jonge meiden heeft zitten friemelen he? Jaap van Zweden dirigeerde honderden mensen, van Amsterdam tot Hong Kong tot New York in de beste orkesten ter wereld, en omdat het er voor een paar wat te snel en te hard ging is hij weer een beetje extra: BESMET. Lekker gewerkt hoor Pointer.