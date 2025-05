Afgelopen weekend een boel bombastische berichten uit het Verenigd Koninkrijk, waar op zaterdag een aantal mannen werden gearresteerd wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een van de grootste counter-terrorism operaties in recente Britse geschiedenis, waarbij vijf personen met een Iraans paspoort werden ingerekend. "The investigation relates to a suspected plot to target specific premises. Police officers have been in contact with the affected site to make them aware and provide relevant security advice and support," meldde veiligheidsminister Dan Jarvis eerder deze week. Inmiddels weet The Times van de hoed en de rand: het doelwit was de Israëlische ambassade in Londen. En hoewel Iran inmiddels alle betrokkenheid ontkent, heeft het er dus alle schijn van dat de wereld en het westen voorlopig aan serieuze escalatie zijn ontsnapt, met de nadruk op voorlopig. Voorts: zou goed zijn als iemand die lange arm van Teheran ("Since January 2022, police and MI5 have disrupted more than 20 Tehran-linked assassination and kidnap plots in Britain against dissidents and media organisations") voor eens en voor altijd weet te breken.

Van de vijf gearresteerde mannen zitten er nog vier vast, leeftijden tussen de 29 en 46.