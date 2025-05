Hartelijke felicitaties voor fotograaf Bob van Keulen. Op X muntte BobHGL de term "broccolihaar" inzake de Zomerse Dag Relschoppers op Scheveningen (nul aanhoudingen). Uiteraard trok er iemand weer eens de racisme-kaart voor broccolihaar, en sommigen noemden broccolihaar een belediging voor de groene vitamine c-bom, die gekookt niet te kanen is, maar geblancheerd en daarna gewokt met wat pancetta en parmezaan prima. Maar wat is precies broccolihaar? En waar komt het vandaan? Welnu, in Spanje heet het "pelo broccoli" en het is al sinds 2020 een schitterende haartrend alsook TikTok-meme. Er is zelfs een broccolihaar WIKI, waarin we lezen dat de voorganger van broccolihaar al in jaren 80 bekend was bij bands als Duran Duran, Wham, Soft Cell, A Flock of Seagulls en Talking Heads, maar toen heette het nog een variatie op de "quiff" (kuif). Voorts ontdekte de onderzoeksredactie van GeenStijl een twietje uit 2012(!) waarin al gesproken werd over broccolihaar. Weet u dat ook weer, over BROCCOLIHAAR, het woord van het jaar.